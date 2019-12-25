Мужчина обокрал соседку на 11 тыс. рублей в коммунальной квартире на 4-й Советской

Полиция Центрального района задержала рецидивиста, который обокрал соседку по коммунальной квартире. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 16 марта в дежурную часть Главка обратилась 41-летняя женщина с 4-й Советской улицы. По словам заявительницы, неизвестный взломал замок, проник в ее комнату и похитил телевизор со спортивной сумкой. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

В тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 42-летнего злоумышленника. Похищенное было изъято из комиссионного магазина, куда его успел сдать задержанный.

