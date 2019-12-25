Мужчина обокрал соседку на 11 тыс. рублей в коммунальной квартире на 4-й Советской
Сегодня, 9:21
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция Центрального района задержала рецидивиста, который обокрал соседку по коммунальной квартире. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 16 марта в дежурную часть Главка обратилась 41-летняя женщина с 4-й Советской улицы. По словам заявительницы, неизвестный взломал замок, проник в ее комнату и похитил телевизор со спортивной сумкой. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей. 

В тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 42-летнего злоумышленника. Похищенное было изъято из комиссионного магазина, куда его успел сдать задержанный. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист задержан за кражу украшений из ювелирного магазина на Московском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

