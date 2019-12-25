Рецидивист задержан за кражу украшений из ювелирного магазина на Московском проспекте

Сообщение о краже драгоценностей из ювелирного магазина по адресу: Московский проспект, дом 216, поступило в полицию 15 марта в 14:51. Выехавшие сотрудники установили обстоятельства происшествия: злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлёкся, и тайком похитил украшения с витрины. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Размер нанесенного ущерба пока уточняется. Спустя сутки, вечером 16 марта, оперативниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по Фрунзенскому району в районе улицы Белы Куна, дом 21, был задержан подозреваемый — 43-летний житель города, имеющий неоднократные судимости.

Мужчина доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования обстоятельств произошедшего. Украденные ценности изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина толкнул 90-летнего пенсионера на асфальт у пекарни на Ветеранов.

