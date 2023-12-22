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Водитель Nissan сбил мальчика-пешехода на улице Адмирала Трибуца
Сегодня, 12:12
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Водитель Nissan сбил мальчика-пешехода на улице Адмирала Трибуца

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В результате аварии ребенок получил травмы головы и коленей.

Вечером в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием 6-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При въезде во двор дома 10 по улице Адмирала Трибуца 36-летний водитель Nissan Tiida наехал на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения машины мальчика, который находился в сопровождении родителей.

В результате аварии ребенок получил травмы головы и коленей. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Луге водитель сбил мать с двумя детьми.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с несовершеннолетним, улица адмирала трибуца
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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