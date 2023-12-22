Водитель Nissan сбил мальчика-пешехода на улице Адмирала Трибуца

Вечером в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием 6-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
При въезде во двор дома 10 по улице Адмирала Трибуца 36-летний водитель Nissan Tiida наехал на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения машины мальчика, который находился в сопровождении родителей.
В результате аварии ребенок получил травмы головы и коленей. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Фото: Piter.TV
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