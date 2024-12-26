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В ресторане на Адмирала Трибуца водитель Bentley ударил бармена и угрожал убийством
Сегодня, 8:59
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В ресторане на Адмирала Трибуца водитель Bentley ударил бармена и угрожал убийством

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Мужчина находится в "черных списках" в нескольких местных заведениях.

В ресторане в Красносельском районе Петербурга водитель Bentley устроил дебош. С ним был еще один мужчина, сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Накануне в заведении на улице Адмирала Трибуца нетрезвому злоумышленнику отказали в обслуживании из-за его состояния, после чего неадекват ударил бармена и заявил, что "попозже вернется и убьет". 

Отмечается, что мужчина находится в "черных списках" в нескольких местных ресторанах, поскольку этот случай далеко не первый. Его и товарища поспокойнее задержали в соседнем кафе и доставили в 42-й отдел полиции, составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП ПФ (мелкое хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве на Авиаторов Балтики отправлен в СИЗО. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дебош, улица адмирала трибуца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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