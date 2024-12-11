Подозреваемый в убийстве на Авиаторов Балтики отправлен в СИЗО

Его жертвой стал неизвестный мужчина 20-30 лет.

Суд Невского района Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

По данным следствия, не позднее 13:10 1-го марта обвиняемый, находясь в квартире дома №15 и имея умысел на убийство неустановленного мужчины, напал на последнего. Потерпевший скончался на месте преступления после того, как фигурант дела повалил его на пол и задушил.

04.03.2025 Кузнецов был задержан в порядке ст.ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признает. Срок меры – 01.05.2025 (1 месяц 28 суток). Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали о задержании супругов, подозреваемых в расчленении знакомого в Мурино.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга