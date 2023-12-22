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В Луге водитель сбил мать с двумя детьми
Сегодня, 11:39
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В Луге водитель сбил мать с двумя детьми

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В результате ДТП пострадали двое детей: 7-летний мальчик и 5-летняя девочка, мать не пострадала.

Проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетних в Луге. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

По предварительной информации, утром 13 марта у дома 43 по проспекту Кирова в Луге 27-летний водитель автомобиля "ВАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов.

В результате ДТП пострадали двое детей: 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. В момент аварии их сопровождала мама, она не пострадала. Дети получили травмы средней степени тяжести.

Накануне на дороге "А-120" в Ленобласти в аварии погиб водитель Рено.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, луга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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