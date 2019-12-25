На Васильевском мотоцикл столкнулся с двумя машинами на Малом проспекте

ДТП на перекрёстке 8‑й и 9‑й линий – пострадал водитель мотоцикла.

На Васильевском острове в Санкт‑Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Авария зафиксирована на перекрёстке 8‑й и 9‑й линий с Малым проспектом, сообщили очевидцы в 78.ru.

По предварительным данным, столкнулись две машины и мотоцикл. Водитель двухколёсного транспорта – молодой человек – получил травмы. Степень тяжести повреждений не уточняется, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, инспекторы ГИБДД и бригада скорой помощи. Из‑за аварии движение транспорта на Малом проспекте затруднено, очевидцы отмечают формирование затора.

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Фото: Piter.TV