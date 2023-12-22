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На дороге "А-120" в Ленобласти в аварии погиб водитель Рено
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На дороге "А-120" в Ленобласти в аварии погиб водитель Рено

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Он совершил выезд на полосу встречного движения.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 61 километре автодороги "А-120" в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 61 километре автодороги "А-120" "Южное полукольцо" в Гатчинском районе 12 марта в 13:14 неустановленный водитель, управляя автомобилем Рено, совершил выезд на полосу встречного движения,  где столкнулся с грузовым автомобилем Мерседес с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя. 

После столкновения Рено столкнулось с автомобилем Фиат под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Рено скончался на месте происшествия.

Ранее мужчина погиб под колёсами Dodge в Колпино.

Фото: МВД

Теги: рено, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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