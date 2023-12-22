Мужчина погиб под колёсами Dodge в Колпино

Мужчина, по предварительной информации, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В четверг, 7 марта, в 11:27 на пересечении улиц Ижорского батальона и Тверской улицы в Колпино произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 22-летняя автоледи за рулем автомобиля Dodge наехала на пешехода (мужчина, на вид 60 лет). Мужчина, по предварительной информации, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Мужчина-пешеход погиб. Его личность устанавливается.

Также сегодня утром водитель Рено погиб в аварии на автодороге "Южное полукольцо".

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области