  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина погиб под колёсами Dodge в Колпино
Сегодня, 13:07
93
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина погиб под колёсами Dodge в Колпино

0 0

Мужчина, по предварительной информации, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

В четверг, 7 марта, в 11:27 на пересечении улиц Ижорского батальона и Тверской улицы в Колпино произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 22-летняя автоледи  за рулем автомобиля Dodge наехала на пешехода (мужчина, на вид 60 лет). Мужчина, по предварительной информации, перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Мужчина-пешеход погиб. Его личность устанавливается. 

Также сегодня утром водитель Рено погиб в аварии на автодороге "Южное полукольцо".

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: dodge, колпино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии