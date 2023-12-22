Водитель Рено погиб в аварии на автодороге "Южное полукольцо"

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Проводится проверка по факту смертельной аварии в Кировском районе Ленобласти. Погиб водитель легкового автомобиля, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 7 марта, около 09:50 на 135 километре автодороги "Южное полукольцо" в Кировском районе Ленобласти водитель автомобиля Рено Логан не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с тягачом с полуприцепом-цистерной (пустой), за рулем которого находился 51-летний мужчина. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Его личность устанавливается.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Накануне днём водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области