Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Авария произошла на дороге Советский – Дятлово – Молодежное – Черкасово.

В Выборгском районе Ленобласти днем 6 марта произошло смертельное ДТП. На дороге Советский – Дятлово – Молодежное – Черкасово столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель машины Lada не справился с управлением. Легковушка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в грузовик, которым управлял 65-летний автомобилист. В результате случившегося на месте ДТП скончался 22-летний водитель легковушки.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv