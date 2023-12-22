На станции Колпино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Колпино. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около десяти часов вечера 6 марта в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Колпино пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Москва" совершён наезд на мужчину. По предварительным данным, пострадавший в момент приближения пассажирского поезда находился на железной дороге рядом с платформой. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В конце февраля электричка сбила кабана на станции Лисий Нос.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте