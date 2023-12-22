На станции Колпино пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Колпино. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
Около десяти часов вечера 6 марта в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Колпино пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Москва" совершён наезд на мужчину. По предварительным данным, пострадавший в момент приближения пассажирского поезда находился на железной дороге рядом с платформой. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего.
В конце февраля электричка сбила кабана на станции Лисий Нос.
Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте
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