Электричка сбила кабана на станции Лисий Нос

Дикое животное погибло от травм.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели дикого животного на железнодорожной станции Лисий Нос. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В воскресенье, 25 февраля, около десяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на первом главном пути 23 км 6 пикета электричка сообщением "Белоостров – Санкт-Петербург" наехала на кабана.

Дикое животное погибло от травм, полученных при столкновении с подвижным составом. Данный факт на график движения поездов не повлиял. По факту происшествия проводится проверка.

В конце декабря под Петербургом электричка насмерть сбила стадо кабанов.

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