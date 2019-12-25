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Реконструкция теплосетей стартовала в Лисьем Носу
Сегодня, 17:06
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Реконструкция теплосетей стартовала в Лисьем Носу

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Работы проведут в два этапа.

В Лисьем Носу началась реконструкция тепловых сетей, подключенных к котельной на Зеленом проспекте. Специалисты АО "ТЭК СПб" заменят 1,5 километра трубопроводов от источника, который обеспечивает теплом 13 зданий, рассказал комитет по энергетике Петербурга 8 октября. 

Работы проведут в два этапа. Первый охватывает участки сетей по Зеленому проспекту, Корженевской улице и Раздельному проспекту. Второй этап затронет Ивановскую улицу и Раздельный проспект.

К настоящему моменту смонтировали более 1,1 километра временных труб, параллельно прокладывают постоянную сеть. Завершат объект в агротехнический период следующего года. 

Ранее на Piter.TV: для ИТМО Хайпарка достроили насосную станцию "Александровская". 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: лисий нос, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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