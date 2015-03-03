Под Петербургом электричка насмерть сбила стадо кабанов

Установлено, что дикие животные внезапно выскочили на железнодорожные пути.

В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели диких животных на перегоне Ольгино – Лисий Нос. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Вечером 21 декабря от диспетчера станции Лисий Нос поступило сообщение о том, что на 21 км 7 пикета перегона Ольгино – Лисий Нос пригородный электропоезд сообщением "Санкт-Петербург – Белоостров" наехал на стадо диких кабанов, которые перебегали пути перед идущим железнодорожным составом.

Установлено, что дикие животные внезапно выскочили на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать не удалось. В результате столкновения погибли четыре кабана.

Осенью видеоловушка биолога Глазкова записала в лесу Всеволожского района Ленобласти вредного кабана.

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