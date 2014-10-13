Видеоловушка биолога Глазкова записала в лесу Всеволожского района Ленобласти вредного кабана

Видеоловушка биолога Павла Глазкова в лесу Всеволожского района Ленобласти засняла кабана, который отказался от белых грибов. Об этом специалист рассказал в своем телеграм-канале 8 октября.
По словам биолога, кабаны любят белые грибы. В этом году в лесах региона много "лесного деликатеса", из-за чего Глазков предположил, что ночью 7 октября кабан "просто ими объелся".
Эти же белые грибы, предположительно, утром 8 октября обнаружила лосиха – и с аппетитом их отведала. Ее жених, как и кабан, не обратил на дары леса внимания, поскольку сейчас все его "мысли" направлены на продолжение рода. В период гона лоси сильно худеют.
Ранее на Piter.TV: момент ухаживания лося за своей невестой в Ленобласти попал на видео.
Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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