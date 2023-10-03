Момент ухаживания лося за своей невестой в Ленобласти попал на видео

В какой-то момент лось как будто почувствовал, что их снимают и "нейтрализовал" камеру.

В Ленинградской области и в Петербурге у лосей продолжается гон. Во Всеволожском районе, в 10 км от Петербурга видеоловушки автора блога "Каждой твари по паре" сняли момент ухаживания лося за своей невестой.

В какой-то момент лесной великан как будто бы увидел, что их снимают. Жених отвел в сторону невесту, подошел к одной из видеоловушек и аккуратно подышал в камеру "нейтрализовав" съемку. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Биолог напомнил, что в нашем регионе гон у лосей продлится до второй половины октября. Водителям необходимо быть внимательными, особенно в сумеречное и ночное время.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков