Плавающий в зеленоградском пруду лось попал на видеокадры

Животное позже заметили водители в районе Гольяново.

Утром 5 ноября спасатели в российском городе Зеленограде получили необычное сообщение о том, что в пруду Быково болото застрял лось. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сообщил собственный источник. Плавающее животное попало на видеозапись. Установлено, что инцидент зафиксирован в районе Матушкино. Позже стало известно о том, что дикий зверь выбрался из водоема и направился в сторону Панфиловского проспекта. В одном из водительских чатов города автомобилисты сообщили, что животное сбили на выезде из Зеленограда. Однако у СМИ подтверждения этой информации нет.

Две недели назад к зданию школы в районе Гольяново на востоке Москвы вышел лось. Животное стояло прямо у калитки в образовательное учреждение, но агрессии не проявляло. До этого лось вышел ко двору в жилом комплексе в Коммунарке.

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Фото: 360.ru