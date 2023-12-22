После наезда автомобиля Ford на люк в Пушкине пострадала 13-летняя школьница

Ее госпитализировали с множественными ушибами в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП в Пушкине, в котором пострадала 13-летняя девочка-пассажир, полицейские проводят проверку. Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Пушкинского района 30 апреля поступило сообщение о том, что у дома 10 по Сетевой улице произошла авария. Сотрудники ДПС установили: 38-летний водитель, управляя машиной Ford Kuga, при движении наехал на люк, после чего автомобиль отбросило в бетонный блок.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с множественными ушибами в состоянии средней степени тяжести. Полицейские возбудили административное производство, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.TV: в Зеленограде произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

Фото: Piter.TV