На проспекте Ветеранов под окнами дома нашли 13-летнюю школьницу

У нее диагностированы сотрясение, ушиб живота и кататравма.

В Петербурге на козырьке парадной обнаружили девочку. В настоящее время ее спасают врачи Детской городской больницы №1, пишет "Фонтанка".

От дома 169к6 по проспекту Ветеранов вечером 27 ноября в медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализировали 13-летнюю школьницу. У нее диагностированы сотрясение, ушиб живота и кататравма.

Предварительно, пострадавшая живет в неполной семье, на учетах не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассница выпала с 13 этажа на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV