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На проспекте Ветеранов под окнами дома нашли 13-летнюю школьницу
Сегодня, 10:57
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На проспекте Ветеранов под окнами дома нашли 13-летнюю школьницу

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У нее диагностированы сотрясение, ушиб живота и кататравма.

В Петербурге на козырьке парадной обнаружили девочку. В настоящее время ее спасают врачи Детской городской больницы №1, пишет "Фонтанка".

От дома 169к6 по проспекту Ветеранов вечером 27 ноября в медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализировали 13-летнюю школьницу. У нее диагностированы сотрясение, ушиб живота и кататравма. 

Предварительно, пострадавшая живет в неполной семье, на учетах не состоит. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассница выпала с 13 этажа на проспекте Славы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пострадала школьница, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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