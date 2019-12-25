Шестиклассница выпала с 13 этажа на проспекте Славы

В настоящее время школьница находится в реанимации.

На автомобиле, который был припаркован во дворе дома по проспекту Славы в Петербурге, нашли девочку-подростка. Об этом пишет 78.ru.

Предварительно, шестиклассница сорвалась с балкона 13 этажа 25 ноября. За несколько часов до трагедии у них с матерью произошел конфликт.

В настоящее время школьница находится в реанимации. У девочки диагностировали открытый перелом правой плечевой кости, закрытую травму груди, ушиб правого легкого и переломы позвонков.

Ранее на Piter.TV: на улице Кораблестроителей из окна выпал четырехлетний мальчик.

Фото: Piter.TV