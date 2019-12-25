Шестиклассница выпала с 13 этажа на проспекте Славы

На автомобиле, который был припаркован во дворе дома по проспекту Славы в Петербурге, нашли девочку-подростка. Об этом пишет 78.ru.
Предварительно, шестиклассница сорвалась с балкона 13 этажа 25 ноября. За несколько часов до трагедии у них с матерью произошел конфликт.
В настоящее время школьница находится в реанимации. У девочки диагностировали открытый перелом правой плечевой кости, закрытую травму груди, ушиб правого легкого и переломы позвонков.
Ранее на Piter.TV: на улице Кораблестроителей из окна выпал четырехлетний мальчик.
Фото: Piter.TV
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