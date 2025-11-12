На проспекте Славы демонтируют незаконный торговый павильон

Там размещались кафе, магазин табачной продукции, цветочный магазин и точка по продаже выпечки.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали освобождать территорию на проспекте Славы площадью 217 "квадратов". Земля была незаконно занята торговым павильоном, где размещались кафе, магазин табачной продукции, цветочный магазин и точка по продаже выпечки, сообщили в ведомстве 12 ноября.

Договор аренды истек 10 сентября, однако арендатор продолжил коммерческую деятельность. В августе ККИ зафиксировал ряд нарушений: в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табака, правил оборота алкогольной продукции и требований по применению контрольно-кассовой техники. Все расходы на снос будут взысканы в рамках претензионной работы.

Ранее мы рассказывали о том, что возле "Старой Деревни" сносят торговую точку с овощами и фруктами.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга