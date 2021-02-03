Возле "Старой Деревни" сносят торговую точку с овощами и фруктами

Изъято 40 килограммов плодов.

По обращению горожан через Портал обратной связи совместно с ЦПЭИГИ комитет по контролю за имуществом Петербурга ликвидировал незаконную торговую точку возле станции метро "Старая Деревня". Об этом сообщили в ведомстве 11 ноября.

В результате участок освобожден, изъято 40 килограммов овощей и фруктов.

Напоминаем: использование городских земель возможно только в строгом соответствии с законом. Пресс-служба петербургского ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что в октябре сотрудники ККИ освободили 43 помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. "квадратов". Принудительные меры применялись в отношении семи объектов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга