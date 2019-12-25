В октябре сотрудники ККИ Петербурга освободили 43 помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. "квадратов"

Принудительные меры применялись в отношении семи объектов.

В октябре сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 43 незаконно занятых помещения общей площадью более 3,5 тыс. "квадратов" в восьми районах. Большая часть пользователей покинула помещения добровольно, рассказали в ведомстве 11 ноября.

Принудительные меры применялись в отношении семи объектов. Так, 11 помещений использовались после окончания срока аренды, а 32 занимались без оформления договоров. В числе объектов оказались магазины, мини-отель, мастерские, офисные и складские помещения.

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. ККИ продолжает системную работу по повышению эффективности использования городской недвижимости и предотвращению ее незаконного использования. Пресс-служба петербургского ККИ

