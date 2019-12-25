  1. Главная
В октябре сотрудники ККИ Петербурга освободили 43 помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. "квадратов"
Сегодня, 11:44
29
Принудительные меры применялись в отношении семи объектов.

В октябре сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 43 незаконно занятых помещения общей площадью более 3,5 тыс. "квадратов" в восьми районах. Большая часть пользователей покинула помещения добровольно, рассказали в ведомстве 11 ноября. 

Принудительные меры применялись в отношении семи объектов. Так, 11 помещений использовались после окончания срока аренды, а 32 занимались без оформления договоров. В числе объектов оказались магазины, мини-отель, мастерские, офисные и складские помещения. 

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. ККИ продолжает системную работу по повышению эффективности использования городской недвижимости и предотвращению ее незаконного использования. 

Пресс-служба петербургского ККИ 

Ранее на Piter.TV: завершено освобождение почти 10 тыс. "квадратов" территории Галерной гавани. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

