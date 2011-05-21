Завершено освобождение почти 10 тыс. "квадратов" территории Галерной гавани

Здания снесены по решению суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина".

В Петербурге освободили около 10 тыс. "квадратов" территории Галерной гавани от незаконно размещенных объектов. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.

Отмечается, что все объекты размещены на складе временного хранения. Работы стартовали 1 ноября. Здания снесены по решению суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина".

Продолжаем планомерную работу по защите городского имущества и наведению правопорядка. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ККИ направил в суд иск о требовании снести самострой на Лиговском проспекте.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга