Завершено освобождение почти 10 тыс. "квадратов" территории Галерной гавани
Сегодня, 16:08
Здания снесены по решению суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина". 

В Петербурге освободили около 10 тыс. "квадратов" территории Галерной гавани от незаконно размещенных объектов. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом. 

Отмечается, что все объекты размещены на складе временного хранения. Работы стартовали 1 ноября. Здания снесены по решению суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина". 

Продолжаем планомерную работу по защите городского имущества и наведению правопорядка. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что ККИ направил в суд иск о требовании снести самострой на Лиговском проспекте. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

