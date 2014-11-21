  1. Главная
Сегодня, 11:58
ККИ начал снос незаконных объектов на берегу Галерной гавани

Освобождается территория площадью около 10 тыс. "квадратов".

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали демонтаж незаконных объектов на берегу Галерной гавани. Освобождается территория площадью около 10 тыс. "квадратов", сообщили в ведомстве 1 ноября. 

В гавани был размещен комплекс самовольно размещенных объектов – от поста охраны и морских контейнеров до бытовок, павильонов и металлических конструкций. Сносят все это по решению суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина". 

Часть территории находится в границах объекта культурного наследия федерального значения "Галерная гавань Гребного порта". Наши действия направлены не только на восстановление законности, но и на сохранение исторической среды Петербурга.

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Фучика стартовал снос гаражей. На их месте построят школу и детсад. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

