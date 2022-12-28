На Фучика стартовал снос гаражей. На их месте построят школу и детсад

Договоры аренды были расторгнуты еще 2,5 года назад, но территория продолжала использоваться незаконно.

Во Фрунзенском районе Петербурга начались работы по освобождению территории площадью свыше 4 гектаров, где расположен гаражный кооператив "Гараж-1" на улице Фучика. На участке планируют возвести детский сад на 110 мест и школу на 550 учеников, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.

Договоры аренды были расторгнуты еще 2,5 года назад, но территория продолжала использоваться незаконно, что подтвердила проверка. На каждом из 760 гаражей размещены уведомления.

В настоящее время объекты вскрывают, все оставленное внутри имущество перемещают на склад. Владельцам для возврата вещей необходимо подать заявление на сайте ЦПЭИГИ. После стартует демонтаж гаражных конструкций.

Этот проект – важный шаг в развитии и обновлении района. Вместо устаревших гаражей здесь создадут современные, комфортные пространства для учебы, роста и общения детей – место, где будет расти новое поколение петербуржцев. Пресс-служба ККИ Петербурга

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга