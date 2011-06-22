  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:30
118
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Возле четырех станций метро в Петербурге изъяли 200 килограммов овощей и фруктов

0 0

Работы состоялись у "Старой Деревни", "Пионерской", "Улицы Дыбенко" и "Проспекта Просвещения".

У четырех станций метрополитена сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли. Об этом рассказали в ведомстве 15 октября. 

Работы состоялись возле "Старой Деревни", "Пионерской", "Улицы Дыбенко" и "Проспекта Просвещения". Изъято порядка 200 килограммов овощей и фруктов, участки освобождены. 

ККИ Петербурга продолжает системную работу по пресечению незаконной торговли и наведению порядка на городских территориях. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в сентябре в Петербурге освободили 40 незаконно занятых помещений площадью свыше 4 тыс. "квадратов". 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии