Возле четырех станций метро в Петербурге изъяли 200 килограммов овощей и фруктов

У четырех станций метрополитена сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли. Об этом рассказали в ведомстве 15 октября.

Работы состоялись возле "Старой Деревни", "Пионерской", "Улицы Дыбенко" и "Проспекта Просвещения". Изъято порядка 200 килограммов овощей и фруктов, участки освобождены.

ККИ Петербурга продолжает системную работу по пресечению незаконной торговли и наведению порядка на городских территориях. Пресс-служба ККИ Петербурга

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга