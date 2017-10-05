  1. Главная
В сентябре в Петербурге освободили 40 незаконно занятых помещений площадью свыше 4 тыс. "квадратов"
Сегодня, 8:31
83
Освобождены офисы и складские помещения, розничные магазины и кафе.

В сентябре сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ освободили 40 незаконно занятых помещений общей площадью свыше 4 тыс. "квадратов". 

Как сообщили в ведомстве 15 октября, 33 объекта освобождены добровольно, семь потребовали принудительного освобождения. Девять помещений использовали после окончания аренды, а 31 объект не имел законных оснований для использования. 

В целом, освобождены офисы и складские помещения, розничные магазины и кафе, а также помещения, которые переоборудованы под жилые и хозяйственные цели. Все объекты опечатаны, их передали районным жилищным агентствам. 

ККИ продолжает работу по возвращению городских помещений в законное пользование. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что возле "Пионерской" сносят незаконную торговую точку. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

