В сентябре в Петербурге освободили 40 незаконно занятых помещений площадью свыше 4 тыс. "квадратов"

Освобождены офисы и складские помещения, розничные магазины и кафе.

В сентябре сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ освободили 40 незаконно занятых помещений общей площадью свыше 4 тыс. "квадратов".

Как сообщили в ведомстве 15 октября, 33 объекта освобождены добровольно, семь потребовали принудительного освобождения. Девять помещений использовали после окончания аренды, а 31 объект не имел законных оснований для использования.

В целом, освобождены офисы и складские помещения, розничные магазины и кафе, а также помещения, которые переоборудованы под жилые и хозяйственные цели. Все объекты опечатаны, их передали районным жилищным агентствам.

ККИ продолжает работу по возвращению городских помещений в законное пользование. Пресс-служба ККИ Петербурга

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга