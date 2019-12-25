  1. Главная
ККИ направил в суд иск о требовании снести самострой на Лиговском проспекте
Сегодня, 16:58
Нарушения касаются норм градостроительства и требований пожарной безопасности.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга выявил несанкционированную постройку в виде пятиэтажной пристройки к нежилому строению на Лиговском проспекте. Площадь сооружения в результате незаконных строительных работ увеличилась с первоначальных 660 квадратных метров до 1884 квадратных метров.

Объект возводился без необходимого разрешения на строительство и согласований с КГИОП. Нарушения касаются норм градостроительства и требований пожарной безопасности.

Комитет направил судебный иск с требованием снести незаконно построенную пристройку.

Ранее мы сообщили о том, что возле "Пионерской" сносят незаконную торговую точку.

Фото: Piter.TV

