На улице Кораблестроителей из окна выпала четырехлетняя девочка

Известно, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

В Василеостровском районе Петербурга четырехлетняя девочка выпала из окна дома по улице Кораблестроителей. Об этом 31 октября пишет "Бриф24".

Известно, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оперативно прибыли на место случившегося и провели необходимые процедуры прямо на улице.

По предварительным данным, девочка упала, играя на подоконнике. Ее родственники находились дома, однако среагировать не успели.

Ранее на Piter.TV: на улице Маршала Тухачевского девятиклассница выпала из окна.

Фото: Piter.TV