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На улице Кораблестроителей из окна выпала четырехлетняя девочка
Сегодня, 10:55
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На улице Кораблестроителей из окна выпала четырехлетняя девочка

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Известно, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

В Василеостровском районе Петербурга четырехлетняя девочка выпала из окна дома по улице Кораблестроителей. Об этом 31 октября пишет "Бриф24"

Известно, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оперативно прибыли на место случившегося и провели необходимые процедуры прямо на улице. 

По предварительным данным, девочка упала, играя на подоконнике. Ее родственники находились дома, однако среагировать не успели. 

Ранее на Piter.TV: на улице Маршала Тухачевского девятиклассница выпала из окна. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ребёнок выпал из окна, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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