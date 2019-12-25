  1. Главная
Под окнами дома на Кораблестроителей погибла женщина, с ней был младенец
Сегодня, 8:46
138
Семья снимала комнату в квартире на шестом этаже.

На Васильевском острове в Петербурге погибла женщина в результате падения с высоты, за жизнь ребенка борются врачи. 

По информации "Фонтанки", трагедия произошла ночью 11 сентября на улице Кораблестроителей. В больницу госпитализировали 37-летнюю местную жительницу и ее девятимесячного сына. Ее смерть констатировали примерно в 01:00. 

Семья снимала комнату в квартире на шестом этаже. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. 

Ранее на Piter.TV: пожар на Октябрьской улице унес жизнь мужчины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

