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На улице Маршала Тухачевского девятиклассница выпала из окна
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На улице Маршала Тухачевского девятиклассница выпала из окна

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Она была помещена в тяжелом состоянии в реанимацию.

В Красногвардейском районе Петербурга школьница выпала из окна во время вечеринки с друзьями. Об этом 28 октября пишет 78.ru. 

Рано утром 26 октября в полицию поступила информация о том, что в доме 7 по улице Маршала Тухачевского выпала из окна неизвестная. Ей оказалась девятиклассница. Пострадавшую в возрасте 16 лет, которая проживает на Софийской улице, госпитализировали в Мариинскую больницу.

У девочки-подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, катотравму, закрытые травмы груди и живота, алкогольную интоксикацию. Она была помещена в тяжелом состоянии в реанимацию. 

Установлено, что в субботу школьница выпала из окна квартиры на четвертом этаже, где выпивала с приятелями. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что студент петербургского вуза скончался после падения из окна пятого этажа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: девочка выпала из окна, улица маршала тухачевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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