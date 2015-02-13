На улице Маршала Тухачевского девятиклассница выпала из окна

Она была помещена в тяжелом состоянии в реанимацию.

В Красногвардейском районе Петербурга школьница выпала из окна во время вечеринки с друзьями. Об этом 28 октября пишет 78.ru.

Рано утром 26 октября в полицию поступила информация о том, что в доме 7 по улице Маршала Тухачевского выпала из окна неизвестная. Ей оказалась девятиклассница. Пострадавшую в возрасте 16 лет, которая проживает на Софийской улице, госпитализировали в Мариинскую больницу.

У девочки-подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, катотравму, закрытые травмы груди и живота, алкогольную интоксикацию. Она была помещена в тяжелом состоянии в реанимацию.

Установлено, что в субботу школьница выпала из окна квартиры на четвертом этаже, где выпивала с приятелями. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что студент петербургского вуза скончался после падения из окна пятого этажа.

Фото: Piter.TV