Пьяный мужчина перепугал взрослых и детей около школы на Маршала Тухачевского
Сегодня, 14:24
Пьяный мужчина перепугал взрослых и детей около школы на Маршала Тухачевского

Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, он был доставлен в отдел, а позже госпитализирован.

Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента у школы на улице Маршала Тухачевского. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правоохранителям Красногвардейского района поступило сообщение о неадекватном мужчине, находившемся возле учебного заведения. Его остановил охранник при попытке проникнуть внутрь. 

Злоумышленником оказался 42-летний нетрезвый местный житель, он был доставлен в отдел, а позже госпитализирован. По словам очевидцев, задержанный напугал как детей, так и взрослых. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец сломал телефон девушки и распылил в нее "перцовку" в ответ на замечание. Потерпевшая попросила его не заглядывать в окна чужих автомобилей. 

Фото: Piter.TV 

