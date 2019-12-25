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Студент петербургского вуза скончался после падения из окна 5 этажа
Сегодня, 8:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Студент петербургского вуза скончался после падения из окна 5 этажа

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Инцидент произошел 22 октября около 16:30 во внутреннем дворе Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича.

Третьекурсник петербургского вуза выпал с 5 этажа учебного заведения. Врачи не смогли его спасти, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 22 октября около 16:30 во внутреннем дворе Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. По предварительной информации, студент пытался ногой открыть окно в коридоре на 5 этаже.

Пострадавшего доставили в Александровскую больницу с сочетанной травмой головы, груди, живота, костей таза, ног и поместили в реанимацию. Около семи часов молодой человек скончался.

В начале октября 90-летний пациент выпал из окна Александровской больницы.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, студент
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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