Студент петербургского вуза скончался после падения из окна 5 этажа

Третьекурсник петербургского вуза выпал с 5 этажа учебного заведения. Врачи не смогли его спасти, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел 22 октября около 16:30 во внутреннем дворе Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. По предварительной информации, студент пытался ногой открыть окно в коридоре на 5 этаже.
Пострадавшего доставили в Александровскую больницу с сочетанной травмой головы, груди, живота, костей таза, ног и поместили в реанимацию. Около семи часов молодой человек скончался.
В начале октября 90-летний пациент выпал из окна Александровской больницы.
Фото: Piter.tv
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