Студенческая лига гонок дронов в Петербурге собрала более 200 участников

Третий этап соревнований прошёл в центре Суворова. Число участников выросло в три раза по сравнению с апрелем, а количество вузов и колледжей увеличилось до 21.

В субботу, 20 июня, в центре Суворова на площадке АНО ДПО "Суворов" состоялся третий этап Студенческой лиги гонок дронов. В соревнованиях приняли участие более 200 студентов из петербургских колледжей и университетов — это в три раза больше, чем на первом этапе в апреле. Количество представленных образовательных организаций выросло до 21.

Губернатор Александр Беглов отметил, что правительство Петербурга видит рост интереса молодёжи к беспилотным авиационным системам. По его словам, это важно для города, который является одним из лидеров в разработке и производстве БАС. Гонки дронов становятся эффективным трамплином для молодых специалистов, помогают получить соревновательный опыт, проверить навыки инженера и пилота, заявить о себе в этой отрасли.

В программу соревнований вошли четыре дисциплины: технический симулятор для начинающих, а также гонки беспилотных воздушных судов классов 75 мм, 200 мм и 330 мм. Следующий, четвёртый этап запланирован на 18 июля. Финал пройдёт в конце года, общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Для посетителей работали полевая кухня, соревнования по лазертагу, а также интерактивные зоны от "ЛизаАлерт", ССК "Боевые тигры" и Обуховского завода.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)