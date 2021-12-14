Снят режим опасности атаки БПЛА в Петербурге

В городе сняли режим опасности, который действовал с раннего утра. Оповещение населения об отмене поступило в субботу.

Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене угрозы атаки беспилотников. Соответствующее уведомление появилось в канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга". Напомним, ранее утром губернатор Александр Беглов сообщил, что город подвергается атаке украинских БПЛА. После отражения угрозы режим опасности был снят. Ранее Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Петербуржцев попросили не покидать дома до отмены режима опасности и предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета Фото: ВКонтакте / Интересные события в Санкт-Петербурге (Натали Сорокина)