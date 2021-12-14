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Снят режим опасности атаки БПЛА в Петербурге
Сегодня, 9:52
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Снят режим опасности атаки БПЛА в Петербурге

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В городе сняли режим опасности, который действовал с раннего утра. Оповещение населения об отмене поступило в субботу.

Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене угрозы атаки беспилотников. Соответствующее уведомление появилось в канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга".

Напомним, ранее утром губернатор Александр Беглов сообщил, что город подвергается атаке украинских БПЛА. После отражения угрозы режим опасности был снят.

Ранее Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Петербуржцев попросили не покидать дома до отмены режима опасности и предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Санкт-Петербурге (Натали Сорокина) 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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