Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке дронов ВСУ

Губернатор Александр Беглов сообщил об атаке БПЛА на город. В Ленобласти сбиты 72 беспилотника. Жителей призвали не выходить на улицу.

Утром 4 июля Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке беспилотников, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, средства противовоздушной обороны активно работают по отражению ударов.

Глава региона призвал жителей не покидать дома до отмены режима опасности и предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что над территорией региона сбито 72 дрона, обломки упали в районе порта Высоцк. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Ранее сообщалось, что над Ленобластью уничтожили семь беспилотников.

Фото: pxhere