Студенты из Петербурга заняли весь пьедестал строительного направления чемпионата CASE-IN

Первое место завоевала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Команды из Санкт-Петербурга стали победителями и призерами XIV сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, полностью заняв призовой пьедестал в направлении "Архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство". Участники представили проекты современных жилых комплексов комфорт-класса, разработанные для Ярославля, рассказал портал "Строительный Петербург".

Первое место завоевала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Проект основан на архитектурных традициях Ярославля: авторы предложили современную интерпретацию исторических мотивов, использовали навесные вентилируемые фасады и предусмотрели закрытый благоустроенный двор.

Второе место также досталось студентам Политеха. Их проект отличался детальной инженерной проработкой: команда разработала схемы отопления, вентиляции, водоснабжения, а также конструктивные решения для будущего жилого комплекса переменной этажности.

Бронзовыми призерами стали представители Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Они сделали акцент на создании комфортной городской среды: предусмотрели прогулочные аллеи, искусственные водоемы, зоны отдыха, спортивные площадки и пространства для выгула собак.

По итогам конкурса эксперты отметили высокий уровень подготовки участников из Петербурга. Представленные проекты оценивались не только по архитектурным решениям, но и по инженерной проработке, качеству благоустройства и соответствию современным требованиям к жилой среде.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN проходит при поддержке президентской платформы "Россия — страна возможностей" и ежегодно объединяет студентов, предлагающих практические решения для строительной, энергетической, горнодобывающей и других отраслей.

Фото: официальный сайт конкурса CASE-IN