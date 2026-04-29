В Хабаровске задержан студент, вскрывший сейф в чужой квартире

В Хабаровске сотрудниками полиции задержан студент, вскрывший сейф в чужой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о краже обратился местный предприниматель, в чью квартиру забрался неизвестный и, взломав сейф, похитил из него деньги. Сообщается, что сумма ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.

Выяснилось, что в деле была замешана 21-летняя дочь потерпевшего, которая находилась под влиянием мошенников и выполняла их указания, думая, что имеет дело с правоохранителями. Ее убедили втайне от родных обеспечить неким сотрудникам правоохранительных органов доступ в жилище для осмотра имущества и "декларирования" денег.

Полицейские задержали 21-летнего студента из Москвы, который получил доступ к чужой квартире. Следуя указаниям телефонных мошенников, он забрал из сейфа денежные средства. По словам задержанного, он действовал по указке лжесотрудников силовых структур, которым якобы помогал в поиске правонарушителей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю