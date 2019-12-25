Сумма нелегальной добычи сырой нефти превысила 30 млн рублей.

В Калмыкии пресекли криминальный семейный подряд по добыче и реализации сырой нефти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, группа неизвестных лиц нелегально добывали полезное ископаемое на территории Каспийского месторождения, расположенного в 27 км к юго-востоку от города Лагани. Сотрудники полиции установили, что на данном участке осуществляется нефтепромысел, незаконно организованный проживающими в Элисте 34-летним бизнесменом и его отцом 1973 года рождения.

По имеющимся данным, объем нелегальной добычи сырой нефти составил свыше 903 000 кубических метров. Ее общая стоимость превысила 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

