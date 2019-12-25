  1. Главная
Автобус попал в аварию на Маршала Тухачевского, пострадавших нет
Сегодня, 14:59
По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал со двора, водитель отвлекся и не заметил автобус.

На улице Маршала Тухачевского в Петербурге произошло ДТП с рейсовым автобусом №288. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 1 сентября. 

По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал со двора, водитель отвлекся и не заметил автобус. К счастью, никто не пострадал, пассажирка машины отделалась шоком. 

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Автобус освободил проезжую часть, скоро ее замоют от осколков стекла. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель каршеринга столкнулся с таксистом и влетел в столб в Кудрово. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: дтп, улица маршала тухачевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

