Автобус попал в аварию на Маршала Тухачевского, пострадавших нет

По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал со двора, водитель отвлекся и не заметил автобус.

На улице Маршала Тухачевского в Петербурге произошло ДТП с рейсовым автобусом №288. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 1 сентября.

По предварительным данным, легковой автомобиль выезжал со двора, водитель отвлекся и не заметил автобус. К счастью, никто не пострадал, пассажирка машины отделалась шоком.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Автобус освободил проезжую часть, скоро ее замоют от осколков стекла.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель каршеринга столкнулся с таксистом и влетел в столб в Кудрово.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга