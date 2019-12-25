Водитель каршеринга столкнулся с таксистом и влетел в столб в Кудрово

Виновника аварии опросили, он имел признаки опьянения.

В Кудрово в Ленобласти произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. В результате никто не пострадал, пишет 78.ru.

Ночью 1 сентября на Столичной улице водитель арендованной машины не справился с управлением и оказался на встречной полосе движения. Мужчина столкнулся с таксистом и врезался в столб возле пешеходного перехода, его иномарка перевернулась.

Виновника аварии опросили, он имел признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV