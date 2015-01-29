Грузовик столкнулся с легковушкой и электровелосипедом на Кантемировской

По факту аварии сотрудниками правоохранительных органов ведется проверка.

Утром 29 августа, в 10:32, в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Кантемировской улице, около дома номер 16, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Предположительно, водитель грузового автомобиля марки Hyundai потерял контроль над транспортным средством, врезавшись сначала в легковой автомобиль Chevrolet, а затем продолжил движение, повредив электрический велосипед курьера и задев опору линии электропередач.

Информация о пострадавших уточняется. По факту аварии сотрудниками правоохранительных органов ведется проверка.

Фото: Piter.TV