Подросток на электросамокате сбил женщину на проспекте Пятилеток

Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью врачей скорой помощи и впоследствии доставлена в лечебное учреждение.

Вечером 28 августа в Невском районе Петербурга прохожая пострадала от действий подротков, разъезжавших в час пик на электросамокатах. По информации читателя издания "Фонтанка", женщина получила серьезную травму головы, пытаясь закрыть кровоточащий затылок руками, пока ей оказывали помощь случайные свидетели произошедшего.

ДТП случилось примерно 18:00 рядом с проспектом Пятилеток, неподалеку от станции метро "Проспект Большевиков". Когда большое количество пешеходов двигалось по тротуару, группа молодых людей на электросамокатах начала совершать маневры и повороты, в результате чего один самокат случайно столкнулся с женщиной, сбив её с ног.

Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью врачей скорой помощи и впоследствии доставлена в лечебное учреждение. На место аварии вскоре прибыли инспекторы ДПС.

Ранее мы сообщили о том, что лихач пересек двойную сплошную при совершении обгона на Конторской.

Фото: Piter.TV