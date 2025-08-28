Лихач пересек двойную сплошную при совершении обгона на Конторской

По данному факту составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде штрафа размером 7500 рублей либо лишения права управления транспортным средством сроком от четырёх до шести месяцев.

Опасный манёвр снова зафиксирован видеорегистратором в Петербурге: накануне водитель автомобиля Skoda, нарушив правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию при совершении обгона на улице Конторской в Красногвардейском районе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

За рулём находился 50-летний мужчина. По данному факту составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде штрафа размером 7500 рублей либо лишения права управления транспортным средством сроком от четырёх до шести месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание всех участников дорожного движения на недопустимость рискованных действий, особенно там, где обгон запрещён законом, поскольку подобные нарушения создают угрозу возникновения аварийных ситуаций.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти