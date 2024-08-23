  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:36
121
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Инспекторы ДПС задержали лихача без прав в Красном Селе

0 0

Мужчина был лишен права управления в июне.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали лихача на автомобиле Hyundai в Красном Селе. 

Водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение. При проверке выяснилось, что 32-летний мужчина был лишен права управления в июне. На этот раз у него вновь выявили признаки опьянения, от медицинского освидетельствования отказался. 

На нарушителя составлены материалы по ч. 2 ст. 12.26 и ч. 4 ст. 12.25 КоАП РФ, три материала за выезд на "встречку" и четыре – за проезд на запрещающий сигнал светофора. 

Ранее на Piter.TV: водитель с 13 нарушениями ПДД за год спровоцировал смертельную аварию под Выборгом. 

Видео: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: красное село, лихач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии