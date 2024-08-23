Инспекторы ДПС задержали лихача без прав в Красном Селе

Мужчина был лишен права управления в июне.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали лихача на автомобиле Hyundai в Красном Селе.

Водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение. При проверке выяснилось, что 32-летний мужчина был лишен права управления в июне. На этот раз у него вновь выявили признаки опьянения, от медицинского освидетельствования отказался.

На нарушителя составлены материалы по ч. 2 ст. 12.26 и ч. 4 ст. 12.25 КоАП РФ, три материала за выезд на "встречку" и четыре – за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Видео: Telegram / Дорожный инспектор