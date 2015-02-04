Водитель с 13 нарушениями ПДД за год спровоцировал смертельную аварию под Выборгом

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 августа около 18:40 на 85-м километре автодороги "Голубые Озера-Победа-Поляны" 42-летний водитель "Хендай Солярис" при повороте налево в сторону поселка Пушной не уступил дорогу автомобилю "Порше Кайенн", что привело к столкновению.

В результате аварии 88-летняя пассажирка "Хендая" скончалась на месте до приезда скорой помощи, а водитель и 64-летняя пассажирка с травмами средней тяжести были госпитализированы. По данным полиции, обе женщины находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, водитель "Хендай Солярис" только в 2025 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, включая 8 случаев превышения скорости. В настоящее время полиция Выборгского района проводит проверку по факту ДТП и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ГИБДД тщательно изучают все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автомобилей и возможные причины нарушения правил дорожного движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП на проспекте Авиаконструкторов пострадали байкер и его пассажир.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области