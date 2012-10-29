В ДТП на проспекте Авиаконструкторов пострадали байкер и его пассажир

Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

На проспекте Авиаконструкторов произошла авария, в которой пострадали байкер и его пассажир. В деталях разбираются представители МВД.

На регулируемом перекрестке проспекта Авиаконструкторов и улицы Шаврова 15 августа в 08:36 Toyota Camry под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проспекту Авиаконструкторов от улицы Долгоозерной, при повороте налево на улицу Шаврова столкнулся с мотоциклом Suzuki, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате 24-летний байкер получил тяжелые травмы, его пассажир – травмы средней степени тяжести. Оба госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Также сегодня в Ленобласти на Южном шоссе столкнулись Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус.

Фото: Piter.tv