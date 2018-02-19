На проспекте Авиаконструкторов столкнулись автобус и грузовик

Полицейские проводят проверку по факту очередной аварии с автобусом, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем возле дома 28А по проспекту Авиаконструкторов столкнулись грузовик и общественный транспорт. По предварительным данным, первый автомобиль выезжал на проспект с прилегающей территории.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в тот же день на улице Моисеенко водитель автобуса не справился с управлением и врезался в опору ограждения. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем. Пострадавших также нет.

