  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Авиаконструкторов столкнулись автобус и грузовик
Сегодня, 8:32
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Авиаконструкторов столкнулись автобус и грузовик

0 0

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку по факту очередной аварии с автобусом, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем возле дома 28А по проспекту Авиаконструкторов столкнулись грузовик и общественный транспорт. По предварительным данным, первый автомобиль выезжал на проспект с прилегающей территории. 

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: в тот же день на улице Моисеенко водитель автобуса не справился с управлением и врезался в опору ограждения. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем. Пострадавших также нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект авиаконструкторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии